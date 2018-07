Veja os melhores memes do Grammy 2017

. Foto: Reprodução / Twitter

Como qualquer evento de grande porte, o Grammy não poderia ficar de fora do universo dos memes e das zoeiras da internet.

Um dos mais satirizados foi o rapper CeeLo Green, com seu visual 'de ouro', comparado a personagens como o robô C-3PO, de Star Wars e o Coisa, do Quarteto Fantástico.

Adele foi outra que foic comparada a um personagem de filme, já que há uma cena em que a atriz Lindsay Lohan também 'quebra' e divide seu prêmio para dividí-lo com uma amiga, assim como a cantora fez com Beyoncé. Além delas, Katy Perry. Demi Lovato, Lady Gaga e Rihanna também foram alvo das brincadeiras.

Confira as melhores abaixo!

It's over, this is the best Grammy meme. pic.twitter.com/Oli7eJCxUm — Immortan Matt (@JaigEyes66) 13 de fevereiro de 2017

a beyoncé lendo o discurso no grammy parece que tá lendo a bíblia numa igreja amém beyoncé #GRAMMYs pic.twitter.com/HjsEmCf5tB — Lúcio Malfoy (@CabelosMalfoy) 13 de fevereiro de 2017

Imagens exclusivas da Katy Perry no Grammy ontem. pic.twitter.com/Sgu4OXyGVc — Minduim (@JamFreits) 13 de fevereiro de 2017

Katy Perry cansou de se vestir bem e nunca levar nada no grammy que dessa vez ela simplesmente DESISTIU pic.twitter.com/de2l86uOQT — instagram: brunafeia (@brunafeia) 13 de fevereiro de 2017

Oi meninas, hoje eu vou ensinar vcs como copiar o look da Katy Perry no Grammy com o seu tapete. pic.twitter.com/PjVx84Yk0J — Paulo Miotti (@paulo_miotti) 13 de fevereiro de 2017

quando eu vi que a demi perdeu o grammy na categoria em que foi indicada#GRAMMYs pic.twitter.com/gdW6BqCcxL — Magia da Demi (@magiadademibr) 12 de fevereiro de 2017

Estou vendo e não tô acreditando, como a demi não caiu pic.twitter.com/OqbLX65CDm — GIOVANNA (@mrcddl) 13 de fevereiro de 2017

rihanna e beyonce mandando beijinho uma pra outra vai ser a melhor coisa que vc vai ver hoje pic.twitter.com/R31TtoaD1Q — mariana (@camEElar) 13 de fevereiro de 2017