Veja os artistas que anunciaram aposentadoria recentemente

Os atores Bruce Willis, Jim Carrey e o músico Phil Collins anunciaram na semana passada o afastamento de suas carreiras. Foto: REUTERS/Henry Nicholls, REUTERS/Danny Moloshok, ESTADÃO, Fábio Motta

Na semana passada tivemos a notícia de que três grandes artistas estavam anunciando sua aposentadoria, ou afastamento, da carreira: Bruce Willis, Jim Carrey e Phil Collins.

Apesar de todos os três terem uma história longa na indústria do entretenimento e arte, e terem pegado todo o mundo de surpresa com os anúncios, nem todos optaram por deixar os holofotes pelo tempo de estrada, o que é a decisão mais natural.

Confira a seguir os detalhes sobre o afastamento de cada artista.

Bruce Willis

Na última quarta-feira, 30, a família do ator Bruce Willis, anunciou nas redes sociais que ele foi diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral que afeta a comunicação, e por isso, Willis se afastará da carreira.

As filhas do astro, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, Evelyn, juntamente com a atual mulher do ator, Emma Heming, e a ex, Demi Moore, assinaram o texto do comunicado do afastamento do ator de 67 anos.

"Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, 'viva' e juntos planejamos fazer exatamente isso", conclui o texto.

Uma reportagem do jornal Los Angeles Times, que entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Willis nos últimos anos, revelou que a condição do ator já era sabida por pessoas mais próximas há um tempo. Segundo relatos, o astro esquecia as falas, às vezes não se recordava do motivo de estar no set de filmagem e até mesmo já disparou uma arma cenográfica fora de hora.

No filme Difícil de Matar (2020), Bruce Willis interpretou o pai da personagem vivida pela atriz Lala Kent. Em uma das cenas, ele deveria dizer uma determinada fala, que seria a deixa para que Lala se abaixasse antes do disparo da arma cenográfica, mas isto não ocorreu e o ator acabou acertando balas de festim nas costas da atriz.

Jim Carrey

Aos 60 anos, o ator Jim Carrey anunciou que irá aposentar e que Sonic 2, que tem data de estreia para 8 de abril, será seu último filme. Na produção, o astro vive o vilão Doutor Eggman.

Em entrevista ao programa Access Hollywood, o astro revelou que deseja focar na sua vida pessoal e espiritual. “Eu realmente gosto de ter uma vida tranquila. Gosto de colocar tinta na tela, trabalhar a minha vida espiritual e sinto que tenho o suficiente.

Eu fiz o suficiente e sou o suficiente”, disse. O ator completou ainda dizendo que sempre estará à disposição do mundo: "Eu ainda estarei no mundo, não importa o que aconteça. Temos mais efeito sob o mundo do que sabemos”.

Contudo, Carrey não descartou a possibilidade de no futuro, talvez, voltar a fazer filmes: "Às vezes, um anjo traz uma mensagem, um roteiro quase escrito a ouro e posso avaliar um retorno à indústria de cinema. Caso exista uma proposta muito atraente, eu poderia continuar na estrada, mas agora decidi fazer uma pausa".

Ao longo de quase quatro décadas, o comediante marcou gerações com inúmeros personagens memoráveis, entre eles Ace Ventura, dos filmes homônimos de 1994 e 1995; Lloyd do filme Débi & Lóide, que ganhou três longas lançados em 1994, 2003 e 2014; Máskara, do filme homônimo de 1994; Grinch, do filme homônimo de 2000, entre outros.

O ator Jim Carrey e a atriz Taylor Momsen em cena do filme 'O Grinch' (2000). Grinch é uma criatura rabugenta que faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos da cidade Quemlândia. Foto: Universal Pictures

Phil Collins

O cantor Phil Collins foi outro artista que surpreendou a todos na semana passada ao anunciar a aposentadoria. O músico de 71 anos fez o último show da carreira no dia 26 de abril, em Londres. O artista passou por diversas cirurgias na coluna e danos nos nervos o fizeram parar de tocar bateria. O último show foi feito sentado.

"Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis [banda com a qual o cantor se apresenta]. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir", disse Collins durante a apresentação.

Ele ainda brincou dizendo que agora terá que arrumar um emprego sério. Um dos maiores sucessos da carreira do cantor é a música Against All The Odds, que foi regravada por Mariah Carey.