Veja as celebridades que não são adeptas do desodorante ou do banho diário

McConaughey, 51, não usa desodorante há mais de 30 anos. Foto: Devin Oktar Yalkin/The New York Times

O galã de Hollywood Matthew McConaughey não usa desodorante há pelo menos 35 anos. Em 2005, o ator disse à revista People que o cheiro do homem deve ser natural e que há 20 anos não usava desodorante. Apesar disso, ele explicou que toma vários banhos por dia. A atriz Yvette Nicole Brown, que contracenou com ele em Trovão Tropical (2008), garantiu que Matthew é cheiroso.

"Meu primeiro pensamento foi: ‘vou chegar perto dele para saber se ele tem razão’. Ele não era fedido! Ele tem cheiro de granola e bem-estar. Ele tem um cheiro doce que é dele mesmo, não é fedido nem maluco”, contou em entrevista ao programa The Jess Cagle Show neste domingo, 15.

"Eu acho que ele toma banho, porque o cheiro dele é delicioso. Ele só não estava usando desodorante. Esses que não tomam banho, eu não consigo entender", emendou a atriz.

Cameron Díaz também já revelou que é contra o uso de desodorante, assim como Julia Roberts e Leonardo DiCaprio, que criticam o item de higiene por motivos ecológicos.

Cameron Diaz Foto: Neil Hall / Reuters

Atriz Julia Roberts Foto: Danny Moloshok/ Reuters

Leonardo DiCaprio Foto: Christian Monterrosa/EPA/EFE

Banho esporádico

O casal de astros da série That 70's Show, Ashton Kutcher e Mila Kunis, revelou que eles e os filhos não tomam banhos diários, e que lavam somente a virilha e as axilas diariamente. Em entrevista ao podcast Armchair Expert, Mila explicou que nasceu na Ucrânia e que durante o período soviético não tinha água quente em casa, por isso não tem o costume de tomar banho “sem necessidade”. Sobre a higiene dos filhos Wyatt e Dimitri, de seis e quatro anos, Ashton completou: "O negócio é: se você consegue ver a sujeira neles, limpe-os. Caso contrário, não há necessidade".

Mila Kunis e Ashton Kutcher Foto: REUTERS

O assunto levantou uma polêmica e revelou outras personalidades que concordam com Ashton e Mila. Os atores Kristen Bell e Dax Shepard levantaram o assunto no programa The View e afirmaram que dão banho nas duas filhas apenas se estiverem "cheirando mal". "Eu sou uma grande fã de esperar pelo fedor. Depois de sentir o cheiro, essa é a maneira da biologia de avisar que você precisa limpá-las", analisou a atriz da série The Good Place. Shepard lembrou que eles lavavam as meninas todas as noites, mas a partir do momento que elas ficaram mais independentes, ele comelou a se questionar: "quando foi a última vez que elas tomaram banho?".

Dax Shepard e Kristen Bell Foto: Danny Molosho/Reuters

Jake Gyllenhaal está no time dos astros que acham desprezam os rituais de higiene. "Cada vez mais eu acho o banho menos necessário. Boas maneiras e mau hálito não levam a lugar nenhum. Então, faço isso. Não tomar banho também ajuda com os cuidados da pele... Naturalmente, nós nos limpamos", disse a estrela dos filmes Donnie Darko, Os Suspeitos e Amor e Outras Drogas à revista Vanity Fair.

Jake Gyllenhaal Foto: Chris Pizzello/AP

O galã Brad Pitt também não tem boa fama no quesito higiene. Segundo o ator Eli Roth, que contracenou com ele em Bastardos Inglórios (2009), Pitt usa lenços umedecidos que pega dos filhos para se limpar, contou Roth à revista People.