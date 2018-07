Vazou um nude do Léo Stronda e as redes sociais não estão sabendo lidar

Leo Stronda teve nude vazado na internet. Foto: Reprodução/Twitter

Nesta quinta-feira, 12, a internet acordou com um nude do Léo Stronda. O músico e youtuber foi parar no tópico mais comentado do Twitter. Na imagem, ele está na frente de um espelho e aparece completamente nu. A maioria dos comentários sobre o nude são elogios.

Horas depois do vazamento, Léo postou uma selfie em seu Instagram falando sobre isso. "Fazer o que!?", escreveu na legenda.

Leo Stronda é um músico que participou do grupo Bonde da Stronda e hoje tem um canal no Youtube sobre academia e alimentação saudável.

Começar o ano com nude do Léo Stronda só mostra como esse ano promete ser uma bomba. — Marcos Torres (@omarcostorres) 12 de janeiro de 2017

Eu segurando minha admiração pela nude do Léo Stronda. pic.twitter.com/cJW5MJMRu5 — Carlos Filho (@carsilhoo) 12 de janeiro de 2017

eu vendo a nude do léo stronda pic.twitter.com/Vj6C5NLY08 — Jonas Uccman (@jnszinho) 12 de janeiro de 2017

Hoje durmo cedo *02:37* "Vaza nude do Léo Stronda" Me: pic.twitter.com/RhwdllODke — beca. (@addictnothing) 12 de janeiro de 2017

chamam o leo stronda de monstro, agora entendi a referência pic.twitter.com/xtOIJW9uBW — keven (@shawnlogia) 12 de janeiro de 2017

Sobre esse nude do Léo Stronda pic.twitter.com/LjXwr0CNkO — PIRRAÇA (@paulooh02350645) 12 de janeiro de 2017

Nunca ouvi falar de Léo Stronda, mas OLAR pic.twitter.com/3worWRW6w0 — BruPaul's Drag Race (@parebruno) 12 de janeiro de 2017

Não sei nem quem é Leo Stronda mas adorei to assim cas fotos pic.twitter.com/ywTPg6G1pj — ian (@ianschwarz) 12 de janeiro de 2017