Vanessa Jackson passa mal em avião e sai carregada em ambulância

A cantora Vanessa Jackson passou mal em voo e precisou ser socorrida ainda no avião. Foto: Instagram/@vanessajacksonoficial

A cantora Vanessa Jackson, de 40 anos, passou mal em um voo para Trancoso, na Bahia, onde fez um show no sábado, 28. A artista sentiu formigamento nos membros inferiores e superiores e a pressão arterial chegou a 18, necessitando de atendimento médico ainda dentro do avião.

Vanessa publicou um vídeo no Instagram falando sobre seu estado de saúde:"Eu estou bem, mas vou realizar alguns exames, há alguma coisa errada, alguma coisa estranha. Resumindo, eu passei mal em cima do palco e, primeiro, passei mal indo para Trancoso".

"Desci do avião e fui direto para a ambulância. Eu não sentia os pés e os braços, estava com dor de cabeça. Minha pressão estava 17, depois chegou a 18. Fiquei no oxigênio o tempo todo", continou a artista, vencedora do programa Fama, da Rede Globo, em 2002.

A cantora afirmou que vai realizar exames médicos para descobrir o diagnóstico correto e cuidar da saúde, além de agradecer aos fãs pela preocupação e mensagens de carinho que recebeu.