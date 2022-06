Vanessa Hudgens visita escola onde 'High School Musical' foi gravado

Vanessa Hudgens publicou em sua conta no Instagram um vídeo em frente ao prédio do East High, colégio onde 'High School Musical' foi gravado. Foto: REUTERS/Andrew Kelly e Instagram/@vanessahudgens

Vanessa Hudgens aproveitou o último domingo, 26, para reviver memórias de um de seus primeiros trabalhos como atriz. Ela visitou o East High, escola onde a trilogia High School Musical foi gravada.

No Instagram, Vanessa compartilhou um vídeo andando em frente ao prédio ao som de Breaking Free, música que canta com Zac Efron no final do primeiro filme da franquia.

Na legenda, escreveu uma frase que sua personagem, Gabriela, diz para o personagem do ator, Troy: "Lembra no jardim da infância quando conhecia as crianças e não sabia nada delas, e dez segundos depois estavam brincando como se fossem melhores amigos? Não precisava ser nada mais, além de você mesmo".

A trilogia High School Musical foi lançada entre 2006 e 2008 e foi um dos grandes sucessos do Disney Channel, com o último filme tendo sido lançado diretamente nos cinemas.

Além de Vanessa Hudgens, os filmes foram responsáveis por dar início às carreiras de Zac Efron, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Gabreel e Monique Coleman.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais