Vanessa Giácomo relembra câncer de sua mãe: ‘Muito difícil’

Atriz Vanessa Giácomo durante participação no 'Conversa com Bial'. Foto: Globo

Vanessa Giácomo participou do Conversa com Bial na última quinta-feira, 4, e falou sobre a vida pessoal e profissional. Na ocasião, então, ela relembrou a morte da mãe, Ivonete, há quase 10 anos, vítima de câncer. Segundo a atriz, a notícia do diagnóstico foi uma “missão” sua, já que o irmão não conseguia falar diante da situação.

"Não contei da metástase. Falei 'vamos enfrentar isso juntas' e ela desmaiou umas cinco vezes e foi muito duro, porque é muito difícil”, relembrou. Ainda conforme a atriz, a mãe viveu mais dois anos após o diagnóstico, mas, a princípio, essa não era a expectativa médica. “Eu a levei em vários médicos e o primeiro falou que ela tinha quatro meses de vida. E eu ficava: 'Como assim minha mãe tem quatro meses de vida?'".

Atualmente, a artista grava Travessia, novela que substituirá Pantanal, em outubro. Ela, que interpretará Leonor, está entusiasmada para a estreia. No entanto, refletiu não haver previsão de sucesso, mas está confiante. “Não existe essa garantia. É obvio que é muito bom quando você pega uma novela [como Pantanal] que está esse sucesso e começa a seguinte, porque tem um público ali que quer assistir. Mas [o êxito] varia muito de novela para novela", destacou.

Além de Vanessa, a próxima novela de Gloria Perez, inclui no elenco: Lucy Alves, Chay Suede, Jade Picon, Humberto Martins, Cássia Kis, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Lucci Pereira, Romulo Estrela, entre outros.