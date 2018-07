Van Damme abandona programa ao vivo após pergunta sobre Kylie Minogue

Foto: Divulgação

Durante uma entrevista ao vivo no programa Sunrise, da TV australiana, Jean-Claude Van Damme se irritou muito, a ponto de deixar a atração. O motivo foi uma pergunta sobre Kylie Minogue.

Após o apresentador perguntar sobre o relacionamento com Kylie, o ator disse: "Sim, eu gosto de Kylie, eu gosto de todo mundo. Desculpe pessoal, eu não posso fazer mais isso. Vocês estão falando com um cara muito duro, sabem? Deixem-me falar. Essas questões, a imprensa vem me perguntando a mesma coisa por 25 anos. Eu estou vindo para a Austrália para fazer, talvez, algo diferente com o público".

Antes disso, ele ainda havia se mostrado irritado por causa do barulho nos bastidores. Assista abaixo o momento em que ele deixa a entrevista: