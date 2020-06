'Vamos ter que quebrar o mundo, se a gente não mudar, temos que votar nos nossos', diz Babu

Babu Santana considera que sua atuação artística já é um combate ao racismo Foto: Divulgação

Babu Santana tem muito assunto para falar lançou nesta semana o clipe Morrão, em parceria com o DJ Papatinho e o rapper L7nnon, fechou contrato com a Globo recentemente e está trabalhando em um álbum de sua banda, Os Cabeças de Água Viva. Ainda assim, em entrevista ao Estadão o cantor, ator e ex-Big Brother Brasil 2020 não deixou de se posicionar sobre racismo, tema que voltou aos noticiários após as mortes de João Pedro, Miguel e George Floyd.

O artista comentou que ficou indignado ao ver um vídeo no qual pessoas imitavam no funeral de Floyd a posição em que o estadunidense foi morto por um policial. "Por isso eu não tiro a legitimidade de quem perde a paciência e parte para as vias de fato, mas não adianta. Vamos ter que quebrar o mundo inteiro, se não mudarmos de postura, principalmente, mulher, preto, gay. Temos que votar mais nos nossos", explicou. Sobre o voto, Babu explicou que nas últimas eleições definiu o perfil da pessoa que gostaria que o representasse na política: mulher, preta, jovem e da favela. Com isso decidido, pesquisou quem se encaixava nessa descrição e assim buscou sua candidata.

"A morte de um ser humano diante às câmeras é lamentável, a morte de uma criança por negligência... isso tudo é chocante. Eu lamento muito a morte do companheiro nos Estados Unidos, eu lamento muita coisa, mas tem que sair do discurso, sair do espanto. Daqui a pouco surge um assunto novo na internet e as pessoas parecem que se esquecem. Não podemos deixar a morte desses companheiros serem em vão. Chega de João Pedro! Chega de Miguel! Chega de Floyd!"

Ele faz questão de que os casos não sejam tratados como isolados. "Não é 'este momento'. 'Este momento' vem desde a escravidão. A diferença é que 'neste momento' está sendo filmado e as pessoas não aguentam mais ver, porque quem nasceu com a descendência da pele preta sempre sofreu isso. Sempre foi 'o momento' desde que eu era moleque, eu olhava para a escola e só tinha dois pretinhos na sala de aula."

O ator acredita que o combate ao racismo começa pelo trabalho de conscientização desde a infância. E ele ainda reforça a importância da educação para a igualdade racial: "as cotas têm que continuar. Elas só devem acabar quando existir uma base sólida para todos".

Babu contou que decidiu não ir aos protestos, pois sua filha tem um irmão recém-nascido: "para proteger os meus", explicou assim sua decisão referindo à pandemia do novo coronavírus. "Mas também não tiro a legitimidade de quem foi. A gente vai ficar em casa assistindo uma pessoa morrer? A gente vai ficar em casa assistindo esse racismo estrutural passar na nossa cara? Os nossos governantes não querem liberar para a economia começar a funcionar de novo? A gente não aguenta mais! Essa ansiedade é latente no mundo inteiro. Chega. É 2020 e você vê nossos líderes com discursos inaceitáveis, discursos de 1940." Entretanto, o ex-bbb recomenda calma aos que estão nessa luta: "paciência porque isso vai levar tempo. Tem apenas cento e poucos anos que estamos fora da escravidão e o projeto social zero."

O cantor considera que toda a sua atuação artística é relevante para a busca da igualdade racial. "Se combate racismo criando representatividade em todas as esferas da sociedade. Coloco todos os meus companheiros e eu como referência. Eu sou uma resistência".

Nova geração concilia protesto com mercado para vender rap, funk e hip-hop, diz Babu

Babu Santana gravou parceria musical do gênero trap funk Foto: Divulgação

É com essa galera que Babu Santana se une agora que está se reinventando. Ele lançou nesta sexta-feira, 12, o clipe Morrão, gravado no Vidigal, no Rio de Janeiro, com o DJ Papatinho e o rapper L7nnon. É a primeira vez que canta profissionalmente trap funk, gênero musical da parceria. "Papatinho me ensinou a cantar esse ritmo, eu cantava no chuveiro, quando eu estava no churrasco com a galera Foi um processo bem interessante, foi um aprendizado muito grande para mim."

O cantor, que foi reconhecido por sua atuação como Tim Maia, já conhecia e curtia os projetos dos artistas envolvidos nesse trabalho, já tinha ido a bailes de Papatinho e a shows de L7nnon. "Essa galera nova do rap, para mim, conseguiu conciliar a potência e o protesto do rap com marketing, com mercado. Eles conseguiram vender o rap, o funk e o hip-hop. Muitos deles conseguiram comercializar sem se corromper pelo sistema e isso me interessou muito", fala sobre sua admiração ao talento dos parceiros deste projeto.

Apesar de todos os elogios aos mais novos e ao gênero que, por enquanto, foi pouco explorado por ele, Babu não se intimida. "Eles conquistaram esse mundo muito antes de mim e eu espero conseguir desbravar junto com eles e a galera toda. Vou 'jogar no ar' para a gente fazer vários feat com nomes do rap e do trap nacional."

Sobre a atuação com a sua própria banda, o ex-bbb conta que também está trabalhando em um novo álbum e promete mostrar a identidade de seu "projeto musical" em uma próxima live que por enquanto não foi agendada.

Já sobre a carreira de ator, ele ainda espera definições da rede Globo que foram impactadas pela covid-19. No entanto, ele revela que tem projetos próprios de dramaturgia e pensa além da televisão, quer desenvolver iniciativas multitelas.