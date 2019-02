'Vamos fazer Polegar Celebration monstro', promete Rafael Ilha, vencedor de 'A Fazenda'

O cantor Rafael Ilha. Foto: Reprodução/Record TV

Após vencer a edição de número 10 de A Fazenda, reality show da Record TV, Rafael Ilha declara que está preparando um reencontro do extinto grupo Polegar, sucesso nos anos 1990.

Em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV!, Rafael Ilha disse que já está promovendo os primeiros encontros com ex-integrantes da banda. "Estive com o Alex (Gill) e vamos fazer um Polegar Celebration monstro, na pegada rock'n roll dos dois vocalistas", afirmou.

Rafael Ilha teve um histórico de vida bastante conturbado após o fim do grupo Polegar. Ele chegou a ser preso e foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para se livrar do consumo de drogas. Ele chegou a admitir que fumava até 70 pedras de crack por dia durante entrevista ao Danilo Gentili, do SBT.

Ao participar da mais recente edição do reality A Fazenda, o ex-Polegar confessou que se arrepende do envolvimento com entorpecentes e disse que perdeu muito tempo de vida.

No início de fevereiro, o cantor anunciou que fará uma série de documentários sobre a vida. "Vai para o lado da superação. Desde a época do Polegar até eu ser vencedor da Fazenda", disse.

Aos 45 anos de idade, Rafael Ilha já deu pistas sobre o retorno do Polegar: "Demos uma roupagem bem bacana para as músicas, está bem interessante e a gente vai fazer algumas apresentações, sim". A boy band acabou em 1997. Um dos grandes sucessos foi a canção Dá pra Mim. O grupo foi lançado pela então Promoarte, produtora de propriedade do apresentador Gugu Liberato.

Assista ao vídeo: