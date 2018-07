'Vamos começar tudo de novo': Paulo Gustavo lamenta perda de gêmeos

Paulo Gustavo e Thales Bretas haviam planejado o nascimento de Gael e Flora nos Estados Unidos Foto: instagram/ @paulogustavo31

Paulo Gustavo usou as redes sociais na madrugada deste domingo, 17, para lamentar a perda dos filhos gêmeos que esperava com o marido, Thales Bretas.

A mulher contratada para ser barriga de aluguel do casal entrou em trabalho de parto mais cedo do que o esperado, e Gael e Flora (nomes escolhidos para os bebês) não sobreviveram, relatou Paulo no Instagram.

"Estamos muito tristes , mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente", escreveu.

Ele ainda afirmou que o casal não desistiu de ter filhos, pois eles ainda são "jovens, saudáveis" e se amam muito. "Portanto, vamos começar tudo de novo ano que vem! Seremos pais, mas um pouco mais pra frente!"

VEJA TAMBÉM: As personalidades que optaram pela barriga de aluguel