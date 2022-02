'Vamos cantar a África', fala Xanddy sobre show em Salvador

Junto com Carlinhos Brown e Gaby Amarantos, Xanddy se apresenta no 'Paredão Tropical'. Foto: Devassa

No domingo, 27, o carnaval estará vivíssimo em Salvador, na Bahia. Isso porque Carlinhos Brown, Xanddy, Gaby Amarantos e blocos afros se reúnem para animar o feriado da cidade. O cantor Xanddy, do grupo Harmonia do Samba, conversou com o E+ e contou sobre como é voltar aos palcos para o carnaval depois de quase dois anos, falou sobre o espetáculo Paredão Tropical e do We Are Carnaval, que ocorrerá nos Estados Unidos.

Subir ao palco novamente e no carnaval está sendo incrível para Xanddy e o grupo, pois a apresentação vai acontecer, segundo ele, no "coração do carnaval". "Temos histórias lindas e memórias incríveis. Está sendo muito bacana e estamos emocionados, só esperando esse momento chegar", fala.

Sobre o Paredão Tropical, Xanddy revela que a ideia do projeto surgiu de uma parceria linda que eles têm com os patrocinadores do evento. "Estamos todos felizes de realizar esse projeto, é uma ação muito simbólica e tenho certeza que vai ecoar no país inteiro", conta.

"Estaremos cantando a África!", fala Xanddy. O evento terá diferentes manifestações folclóricas do Norte-Nordeste, como a ciranda, carimbó, samba reggae, maracatu e frevo, e vão evocar a força ancestral em tempos de isolamento social, pedindo abertura de caminhos para o carnaval de rua retornar em 2023.

Quando perguntado sobre o que o público pode esperar do show de Xanddy no espetáculo de Salvador, ele conta que "vai ter uma grande conexão, grandes artistas cantando uns com os outros e todos na mesma harmonia, na mesma sintonia, e com muita percurssão". "Esse Paredão Tropical é muito original e é pra deixar a nossa Bahia muito bem representada", conclui.

O Samba em Harmonia é o projeto que o cantor junto com o Harmonia do Samba dedicou o tempo nesses quase dois anos de pandemia. O Samba em Harmonia foi dividido em três partes e, para Xanddy, é algo que "foi feito com muito amor e carinho" por eles.

Xanddy com o Harmonia do Samba se apresenta também no 'We Are Carnaval', que acontece em março nos Estados Unidos Foto: Devassa

Além de se apresentar em Salvador neste domingo, 27, Xanddy embarca com o Harmonia do Samba para o We Are Carnaval nasce em 2022 e acontece nos Estados Unidos em março. "Os preparativos estão a milhão e estamos com uma expectativa grande. Sabemos que o público brasileiro que mora lá tem a oportunidade de curtir um carnaval assim e nos emocionam demais porque vivem sedentos por isso", fala.

O cantor também promete lançamento para 2022, que vai fazer "todo mundo dançar muito" e ainda "fazer coraçãozinho", que é o refrão do single que será lançado. No Paredão Tropical, os músicos vão se revezar na apresentação do espetáculo e homenagear a percussão enquanto essência preta do carnaval brasileiro. A festa acontece no domingo, 27, às 20h45, e será transmitida ao vivo no Multishow.