'Valeu, corona, pelos ensinamentos', diz Dado Dolabella, com covid-19

O ator Dado Dolabella revelou ter sido diagnosticado com a covid-19 em seu Instagram nesta quarta-feira, 11.

De acordo com ele, já se passaram 12 dias desde que sentiu os sintomas: coriza, cansaço e perde de olfato e paladar.

"O professor covid me colocou no isolamento de novo... [Risos] só para não passar pros outros, porque por mim já estava jogando futevôlei, fazendo meus esportes e vivendo há dias", comentou.

Em seguida, Dado Dolabella refletiu: "Esse freio está sendo muito bom para refletir sobre tudo, planejar com mais calma, me reconectar a algumas frequências e ter mais ainda a certeza de como uma alimentação limpa e consciente me deixa muito mais forte!"

"Estou explodindo de energia pra vida! Não aguento mais ficar isolado [risos]. Valeu, corona, pelos ensinamentos... Mas já deu!", concluiu.

