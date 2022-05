Valesca Popozuda torce o pé durante show no Canadá

Valesca Popozuda machucou o pé durante show em Vancouver, no Canadá. Foto: Instagram/@valescapopozuda

Na noite de domingo, 15, a cantora Valesca Popozuda se machucou enquanto se apresentava em Vancouver, no Canadá. Ela era uma das atrações da edição internacional da festa Chá da Alice e torceu o pé durante o show, precisando de atendimento médico posteriormente.

"O show em Vancouver foi tão bom que eu até torci meu pé, mas estou bem gente. Já fui atendida e já estou de botinha. Pronta para outra", escreveu a artista no Twitter.

Nos stories do Instagram, Valesca apareceu em uma cadeira de rodas, com uma bota imobilizadora em um dos pés e disse: "Estou aqui né, minha filha. Juliana me carregando para cima e para baixo na cadeira de rodas e é assim que eu vou chegar até o Brasil".

Em outra publicação após a apresentação, ela agradeceu e brincou: "Que noite incrível, com direito até a um pé inchado no final. Brincadeiras à parte, vocês foram incríveis, Vancouver. Espero voltar em breve".