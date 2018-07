Valesca Popozuda entra na Justiça contra vídeo erótico que leva seu nome

. Foto: Reprodução / Instagram @valescapopozudaoficial

A cantora Valesca Popozuda se pronunciou nesta segunda-feira negando a existência de um vídeo pornográfico que circula na internet do qual ela supostamente faria parte.

"Venho a público dizer aos meus fãs, amigos e família que não sou eu, obviamente", escreveu em seu Twitter, ressaltando ainda as diversas diferenças físicas entre ela e a pessoa do vídeo, como o cabelo, a ausência de uma tatuagem no ombro e até o formato do nariz.

Indignada, a funkeira ainda revelou que já acionou seus advogados para tratar sobre a situação: "Iremos dar queixa por calúnia e difamação".

