Valesca muda letra de 'Beijinho no Ombro' para incentivar união feminina

Valesca mudou a letra de seu hit 'Beijinho no Ombro' para uma versão mais feminista. Foto: Erbs Jr/Seda

Valesca regravou seu maior hit, Beijinho no Ombro, e a música agora conta com uma letra que incentiva a sororidade e união entre as mulheres.

"Desejo a todas as amigas vida longa/ Unidas vamos conquistar ainda mais vitórias/ E vamos em frente, parceria é nossa onda/ Sem intriga, sem caô, amiga colabora" são alguns dos versos da música, que será apresentada ao público pela primeira vez nesta sexta-feira, 7, no Barra Music, no Rio de Janeiro.

A cantora fala que pretende desestimular a rivalidade, porque a competição é um "obstáculo" na vida das mulheres. "É importante falar mais sobre sororidade e incentivar a união entre as mulheres. Eu mesma percebi que a gente tem muito mais a ganhar colaborando umas com as outras, do que competindo", disse ela.

A canção foi regravada a convite da marca Seda, pela campanha #JuntasArrasamos, que tem o objetivo de proporcionar empoderamento através da colaboração entre as mulheres.

Confira a letra completa abaixo:

Desejo a todas as amigas vida longa,

Unidas vamos conquistar ainda mais vitórias

E vamos em frente, parceria é nossa onda

Sem intriga, sem kaô, amiga colabora

A gente junta não precisa de escudo

Voa mais alto, agora as minas “tão” com tudo

No camarote tem lugar para você

Sem essa disputa é bem melhor você vai ver.

Sororidade aqui é a palavra chave

Keep calm... vou explicar pra quem não sabe.

Sororidade é respeito e união...

Entre as mulheres... quem tá nessa sai do chão!

Beijinho no ombro agora é coisa do passado!

Tamo arrasando! Vamos juntas lado a lado!

Beijinho no ombro eu mando pra competição

Tamo arrasando! O bonde faz assim com a mão