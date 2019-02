Valentine's Day: casais de personalidades trocam homenagens

Tom Brady e Gisele Bündchen, Angélica e Luciano Huck e Maisa Silva e Nicholas Arashiro: casais trocam homenagens no Valentine's Day. Foto: Instagram / @tombrady | Instagram / @lucianohuck | Twitter / @maisasilva

O Valentine's Day, ou Dia de São Valentim, é comemorado nos Estados Unidos e outros lugares pelo mundo como o Dia dos Namorados que celebramos anualmente em 12 de junho no Brasil.

Diversos artistas e personalidades, muitos dos quais brasileiros, publicaram homenagens aos seus parceiros por conta da data nesta quinta-feira, 14.

Luciano Huck homenageou Angélica: "Minha eterna namorada, o amor da minha vida, a melhor companhia do mundo aqui ou em qualquer lugar do planeta. O Dia dos Namorados de hoje é nos Estados Unidos, mas tá valendo. Happy Valentine's Day!"

Maisa Silva postou uma foto ao lado de Nicholas Arashiro: "Hoje é Dia dos Namorados em vários lugares do mundo, então beijo minha paixãozinha"

O apresentador Felipe Andreoli brincou sobre o uso do Valentine's Day no País: "Se a gente agora comemora Halloween no Brasil, nada mais justo do que ter mais um Dia dos Namorados [risos]".

Lulu Santos optou por uma imagem com um desenho dele e de seu noivo.

Gisele Bündchen e seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady também trocaram homenagens. Ele, que é norte-americano, chegou a escrever uma frase em português no Instagram: "Te amo tanto amor da minha vida"

Claudia Leitte chegou a postar uma foto com o marido com as hashtags "Valentine's Day" e "No Filter", além de um emoji de coração, mas deletou a publicação minutos depois.

Outros nomes como Kim Kardashian, Karina Bacchi, Mariana Godoy, MC Guimé também publicaram suas homenagens. Confira abaixo: