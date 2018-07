Valentina, filha de Ceará, choca a internet em vídeo falando inglês 

Muito orgulho @valentinamunizreal só tem 2 ANOS, mas é muito inteligente. Só perde pra minha irmã mais velha, que com 9 MESES começou andar. Hoje, Claúdia está com 52 e ninguém sabe onde ela foi parar!‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️

A video posted by Ceará Wellington Muniz (@oceara) on Dec 21, 2016 at 2:30pm PST