Val Marchiori convidará Anitta para participar do reality 'Mulheres Ricas'

A socialite Val Marchiori e a apresentadora Daniela Albuquerque, da Rede TV! Foto: Rede TV!

Val Marchiori adquiriu os direitos de exibição de Mulheres Ricas e produz uma nova temporada do reality show. Nesta quinta-feira, 12, em entrevista a Daniela Albuquerque no programa Sensancional, da Rede TV!, a socialite explicou sobre o processo de escolha das participantes.

"Tem que ter avião, tem que ter empresa e não viver do dinheiro dos outros. Tem que ter histórico para entrar”, afirmou.

Ao ser questionada sobre possíveis nomes que atenderiam aos critérios de seleção, Val disse que Anitta seria uma boa candidata e cogita convidar a cantora.

“Acho que super combina, porque agora ela está rica também. Quando a conheci anteriormente ela não estava rica ainda. Estava famosa, ganhando dinheiro, mas agora ela está mais rica, então eu posso convidá-la”, declarou.

No bate-papo, Val Marchiori reviveu momentos das duas primeiras temporadas de Mulheres Ricas, entre eles a convivência com Narcisa Tamborindeguy. "Foi difícil no começo, porque ela é cheia de problema. Tem aquele jeitinho dela, mas é legal. Depois, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com ela”, conclui.