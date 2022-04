'Vai ter festa de 15 anos', diz Tiago Abravanel sobre promessa feita a Jessi no 'BBB'

Tiago Abravanel e Jessilane disseram que a festa de 15 anos da ex-sister vai acontecer. Foto: Instagram/@tiagoabravanel

Em mais um dos reencontros dos ex-BBBs fora da casa, Tiago Abravanel e Jessilane estavam entre os convidados da festa de aniversário da cantora Ludmilla, que ocorreu na noite desta segunda-feira, 25.

Os ex-participantes do BBB 22 aproveitaram o momento para relembrar uma promessa que foi feita durante o reality show e Abravanel contou que vai cumprir a palavra e promover uma festa de 15 anos para Jessi.

Dentro da casa, a professora de Biologia contou que o tema de sua festa do líder seria '15 anos', porque não pôde realizar o sonho quando era adolescente. Ela revelou que sua mãe economizou dinheiro para dar a festa, mas a energia caiu no dia do evento.

"Se eu não conseguir realizar uma coisa que quero aqui dentro, a sua festa de 15 anos eu prometo que vou realizar lá fora. Prometo, do fundo do meu coração. Você vai ter sua festa de qualquer jeito", disse Tiago na época.

Na festa de Ludmilla, os dois apareceram juntos nos stories e o ator disse: "E para quem perguntou, vai ter festa de 15 anos sim".