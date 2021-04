Vacinado contra covid-19, Stênio Garcia testa positivo, afirma a mulher do ator

Stênio Garcia, 88, refaz os testes para covid-19 após ter resultado positivo nesta sexta-feira, 9 Foto: Reprodução Instagram / @mari_saade

Stênio Garcia, 88, recebeu as duas doses da vacina contra a covid-19. Porém, segundo sua mulher, o ator testou positivo para a doença. A atriz Marilene Saade postou neste sábado, 10, vídeos do marido refazendo os testes e defendeu o imunizante como a solução para acabar com a pandemia.

“Hoje nesses tempos de covid-19, que é um vírus traiçoeiro e com alto grau de letalidade, (...) as vacinas são sim a solução , mas precisa de 80 % da população mundial estar vacinada e o que podemos fazer agora é nos proteger com uso de máscara adequado, higiene das mãos e se distanciar de um a dois metros das pessoas”, escreveu ela.

A atriz contou que recebeu o resultado dos exames dela e do marido na sexta-feira, 9. “Ontem, quando recebemos o resultado dos exames e lá dizia que ele estava positivo para a doença e sem a presença de anticorpos após duas doses da vacina, realmente ficamos muito nervosos e com muito medo”, afirmou Mari, que testou negativo, enquanto para Stênio deu positivo.

“Hoje refizemos todos os exames PCR , IGG, IGM e Stenio fez também o exame de anticorpos neutralizantes para saber qual é o grau de imunidade que ficou após a vacina”, afirmou. “Pessoas idosas por algum motivo não consegue produzir esses anticorpos, não por problema da vacina e sim porque o próprio corpo está sem a capacidade de produzir (...) tem que tomar uma dose de reforço aliado a um bom tratamento para a imunidade ou de repente tomar a vacina da Phizer ou da Moderna que neutralizam diretamente o vírus”, questionou Saade, pedindo para algum médico imunologista que ler o post esclarecer sua dúvida.

A atriz finalizou reafirmando que acredita na vacina. “Nós somos a favor da vacina Simmmm porque quando 80 % das pessoas tiverem tomado as duas doses a circulação do vírus com certeza será contida”, concluiu.

No dia 9 de março, Stênio Garcia publicou no seu perfil um vídeo recebendo a segunda dose da coronavac e escreveu: "Hoje tomei a segunda dose da coronavac e espero daqui há 20 dias fazer o exame de sangue e já estar com anticorpos (...) Continuarei em casa até ter anticorpos e também pela minha mulher, a Mari Saade, que em 2017 teve a síndrome respiratória aguda grave e ficou um mês entubada e em coma (...) por ela continuarei em casa, mas não vejo a hora de voltar a trabalhar, já que esse ano eu completo 60 anos de carreira só na televisão . Saúde para todos e vacina sim".