V, integrante do BTS, testa positivo para a covid-19

V, do grupo de k-pop BTS, está com covid-19 Foto: Instagram / @thv

A última terça-feira foi de desespero para as Armys, fandom do grupo de k-pop BTS. Mais um ídolo da banda positivou para a covid-19, dessa vez foi o cantor Taehyung, apelidado por V.

O estado de saúde do artista foi divulgado em comunicado pela Bighit Entertainment – agência da banda – nesta terça-feira, 15.

V já tomou duas doses da vacina contra o coronavírus e está sendo observado em casa. Os outros membros do BTS não apresentaram nenhum sintoma da doença.

O artista foi diagnosticado com a doença após apresentar sintomas leves, como dor de garganta e febre. Milhares de fãs do mundo inteiro levantaram a hashtag #GetWellSoonTaehyung nas redes sociais, desejando uma boa recuperação para o cantor.

Te amamos tanto Taetae! Vai dar tudo certo WE LOVE YOU TAEHYUNG#GetWellSoonTaehyung @BTS_twt pic.twitter.com/qsA0AOi5Dp — Universo ⟭⟬ Bangtan ⁷ (@Univers_Bangtan) February 15, 2022

Taehyung é o quinto integrante do BTS a ser diagnosticado com a doença. No final de janeiro, o integrante Jimin sentiu fortes dores abdominais e precisou ser internado para uma cirurgia de urgência, no hospital o cantor foi diagnosticado com a covid, mas não apresentou sintomas graves.

O cantor informou que já está bem e teve uma recuperação muito tranquila. Na mesma época, o integrante Suga também testou positivo, mas não apresentou sintomas.