Usuário coloca à venda peças do acidente de carro do príncipe Philip

O príncipe Philip, duque de Edimburgo, foi alertado pela polícia por dirigir sem cinto dois dias após se envolver em um acidente de trânsito. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

Um usuário do eBay chamou atenção ao colocar à venda pedaços de carro provenientes de um acidente. De acordo com o anúncio, as peças são do carro que o príncipe Philip, de 97 anos, dirigia quando sofreu um acidente na última quinta-feira, 17. As informações são do TMZ.

Leia também: Rainha Elizabeth II e príncipe Philip celebram 70 anos de casamento

Anunciando como “peças do acidente de carro do príncipe Philip”, o material chegou a receber lances de até 65 mil libras, aproximadamente R$ 318 mil. No entanto, o anúncio foi tirado do ar pelo eBay antes das peças serem vendidas.

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II da Inglaterra, estava dirigindo uma Range Rover que virou de lado no acostamento e foi rebocada. Ele não ficou ferido, mas testemunhas disseram que ele ficou muito abalado.