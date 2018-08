Urso invade restaurante dos EUA e rouba pedaço de pizza de mesa

Urso roubou pizza que estava em mesa de restaurante. Foto: Facebook/carolyn.b.cook1

Um urso muito esperto viu uma oportunidade de conseguir comida e não deixou passar. Ele estava ao lado do restaurante Howard's Steakhouse em Gatlinburg, no Tenessee, Estados Unidos, quando viu um pedaço de pizza em cima de uma das mesas.

Ele então pegou a fatia rapidamente e a comeu, mas a ação foi fotografada pela garçonete Carolyn Ball. O caso ocorreu no dia 5 de agosto. "Sim, nós somos pet friendly", brincou a garçonete ao publicar as fotos no Facebook.

Apesar da brincadeira, o urso assustou os funcionários e clientes do local, e o restaurante teve de ser interdidato por alguns dias até que o animal fosse capturado. Em seu Facebook, Carolyn disse que essa não é a primeira vez que ursos invadem o restaurante.