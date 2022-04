'Uma reflexão sobre nossas atitudes', diz Viih Tube sobre estreia de sua peça em São Paulo

Neste domingo, 1º de maio, Viih Tube estreia peça inspirada em seu livro 'Cancelada - O que a internet não mostra?'. Foto: Textos + Ideias

Neste domingo, 1º de maio, Viih Tube estreia sua peça Cancelada - O que a internet não mostra? em São Paulo. Para a atriz, influenciadora e ex-BBB não existe tabu e em entrevista ao Estadão, ela revela a expectativa para a estreia e o que o público pode esperar da peça.

Se tem uma coisa que ela entende é de cancelamento, pois em 2016, ela foi cancelada por um vídeo que postou com seu gato. Em 2021, durante sua participação no Big Brother Brasil, ela foi cancelada mais uma vez e foi eliminada do reality com 96,69% dos votos.

Durante a conversa, Viih Tube conta que a ansiedade está a mil para a estreia e que tem ensaiado todos os dias para que tudo saia perfeito. "Eu escrevi o livro e o roteiro da peça, e sinto que a responsabilidade é muito maior. Estou bem ansiosa e ensaiando todos os dias. Espero, de coração, que todos se divirtam e saiam do teatro com algum aprendizado", diz.

Sobre os cancelamentos que já sofreu, a atriz não esconde a felicidade em ver que mesmo com tanto hater tinha pessoas ao seu lado. Além de sua família, fãs também a apoiaram quando ela mais precisou. "Foram eles que me apoiaram e me deram forças para aprender com todas as situações. Hoje estamos aqui, prestes a estreiar uma peça de teatro sobre essa experiência toda", reflete.

Ao falar sobre o que a plateia pode esperar de sua apresentação, ela conta que terá momento de reflexão sobre "os julgamentos da internet" e para olhar para o "hater que existe dentro de cada um de nós".

"Por trás de tudo é uma reflexão sobre as nossas próprias atitudes ao encarar um erro alheio. Quero passar uma mensagem de amor ao próximo, mais tolerância e respeito", fala.

Além de falar dos bastidores da carreira e dos cancelamentos que já sofreu, Viih Tube também promete trazer pontos importantes sobre empoderamento feminino e ela explica que o intuito de juntar todos esses temas é para "ajudar as mulheres".

"Um dos meus objetivos é mostrar que não somos perfeitas e que, infelizmente, temos de lidar com os julgamentos e aprender com os erros. Sinto que pude juntar as minhas experiências e repassá-las para que as meninas se sintam representadas e mais tranquilas quanto aos julgamentos", conta.

Atriz promete trazer momentos de reflexão sobre haters e empoderamento feminino. Foto: Textos + Ideias

A peça Cancelada - O que a internet não mostra? estreia em São Paulo neste domingo, 1º de maio, no Teatro Gamaro, na Mooca. Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 140 e ainda é possível garantir a entrada no site do teatro.