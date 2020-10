‘Uma ótima atriz - literalmente’, diz Mara Maravilha sobre Angélica

Mara Maravilha criticou a apresentadora Angélica durante uma live Foto: Instagram/@maramaravilhaoficial I Instagram/@angelicaksy

A cantora e apresentadora Mara Maravilha falou sobre a relação atual com Xuxa Meneghel, Eliana e Angélica em uma entrevista na quarta-feira, 14. As quatro ficaram conhecidas enquanto apresentavam os seus respectivos programas infantis na década de 1990.

Mara contou que ainda tem contato com Eliana, que é sua companheira de emissora no SBT: “A Eliana eu tenho contato, já fui no programa dela. Ela é uma colega muito ética. A Xuxa... Eu amo a Xuxa, vou continuar amando, mas não é mais como antes, pelo menos pra mim”.

Quanto a Angélica, que estreou um novo programa na Globo recentemente, o Simples Assim, Mara Maravilha parece ter feito uma crítica de forma indireta. “A Angélica eu acho ela uma ótima atriz, literalmente”, disse Mara em uma live com o influenciador digital Marcos Michalak, sem dar mais detalhes sobre sua opinião.

Ainda durante a transmissão ao vivo, Mara anunciou que ela, o companheiro e seu filho, Benjamin, estão curados após contrair o novo coronavírus no começo de outubro. A cantora revelou que teve problemas no pulmão, com comprometimento de 25%, e que chegou a ficar três dias internada em um hospital até melhorar. Mara comemorou em uma publicação no Instagram:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais