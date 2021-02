‘Uma bênção’, diz Demi Moore sobre passar a quarentena com ex Bruce Willis

Bruce Willis e Demi Moore ficaram isolados juntos desde abril de 2020 Foto: Instagram/ @buuski

Demi Moore, 58, deu detalhes de como foi passar a quarentena com o ex-marido Bruce Willis, 65, pai de suas filhas Rumer, 32, Tallulah, 27, e Scout, 29, depois de mais de vinte anos da separação.

A atriz e Bruce ficaram isolados, desde abril do ano passado, em Idaho, Estados Unidos, na casa onde a família vivia antes do divórcio. Em uma entrevista ao canal no Youtube da modelo Naomi Campbell, Moore revelou que essa experiência foi uma ‘bênção’.

A atual esposa do ator, Emma Heming, 42, e suas duas filhas, Evelyn Penn, 6, e Mabel Ray, 8, se juntaram a eles um pouco depois, quando as duas terminaram seus deveres escolares, de acordo com Demi.

“Houve muitos desafios e muitas tragédias com essa pandemia, mas também grandes presentes e bênçãos. Eu pessoalmente me senti muito grata pelas coisas pararem um pouco e pelo tempo que tivemos", disse ela.

"Funcionou bem o Bruce ter vindo e ficado um tempo com a gente. Foi realmente uma bênção. Tudo que aconteceu nos fez reavaliar o que é mais importante e precisa de atenção e estava sendo negligenciado. Foi incrível", continuou Moore.

Demi contou que adora ver o quanto seus filhos amam as irmãs mais novas e ressaltou a importância da união “ É importante permanecermos unidos para as pequenas se sentirem à vontade comigo e conhecerem melhor suas irmãs. Foi muito doce”, concluiu.

Bruce Willis e Demi Moore foram casados entre 1987 e 2000. Depois disso, o ator se casou com Emma Heming em 2009, enquanto Moore teve um relacionamento com Ashton Kutcher de 2005 a 2013.

