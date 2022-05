'Uma Bad, Uma Farra': Di Ferrero lança seu primeiro álbum solo

O cantor Di Ferrero lançou nesta sexta-feira, 6, seu primeiro álbum solo, 'Uma Bad, Uma Farra', após sete anos do último álbum da banda Nx Zero. Foto: Agência de Música/ Slap - Som Livre

O cantor Di Ferrero lançou seu primeiro álbum solo, Uma Bad, Uma Farra, nesta sexta-feira, 6, sete anos depois do último disco da banda Nx Zero, Norte (2015), a qual Ferrero fez parte e ganhou projeção nacional.

Concebido na capital catarinense, em parceria com o time de produtores Los Brasileros em todas as etapas, o álbum solo de estreia do artista conta com 12 faixas inéditas e tem na sonoridade uma mistura de pop alternativo com rock.

A produção conta ainda com participação de Badauí, do CPM 22, na faixa Um Brinde, Vitor Kley, na faixa Intensamente, Clarissa, na faixa Descansa e Junior Lima, em Amanhã Quem Sabe.

Três faixas do álbum já contam com videoclipe: Aonde é o Céu, Intensamente, e o lançado nesta sexta, 6, Uma Bad, Uma Farra.