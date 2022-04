'Um reflexo de quem eu sou', diz Anitta sobre 'Versions of Me'

Anitta lança 'Versions of Me' com músicas em três idiomas: português, inglês e espanhol. Álbum já está disponível nas plataformas de streaming. Foto: Instagram/@anitta

Mais um disco pra conta. Nesta terça, 12, Anitta lançou o tão esperado álbum Versions of Me e é um projeto trilíngue. Esse é o primeiro lançamento da cantora pelo selo internacional da Warner Records.

Com 15 faixas, o disco traz as diversas mulheres e facetas da personalidade da brasileira. Na capa que ela escolheu é possível ver todas as versões da garota de Honório Gurgel depois de algumas cirurgias plásticas, o que nunca foi segredo para os fãs.

Esse é o 6º álbum de Anitta - sendo cinco de estúdio e um ao vivo - e traz singles já lançados: Envolver, Boys Don't Cry, Girl From Rio, Faking Love e Me Gusta.

Além dessas músicas que já são amadas por muitos fãs da carioca, novas parcerias aparecem nas faixas de Versions of Me. O cantor porto-riquenho Cencho, os rappers Ty Dolla $ing e YG, o DJ britânico Afro B, o norte-americano Khalid, e os brasileiros MC Kevin O Chris, Mr. Catra e Papatinho são vozes das outras dez faixas do álbum.

"Venho trabalhando neste disco há mais ou menos três anos. O álbum já teve outro nome, outra cara. Mas sempre foi um reflexo de quem eu sou como artista. Fico feliz com o resultado que chegamos hoje e de, finalmente, poder lançá-lo por completo”, comemora a cantora, que vem trabalhando no projeto desde 2019.

Antes de ter o nome de Versions of Me, o disco levaria o título de Girl From Rio (música que também está no projeto), mas houve essa mudança para refletir melhor tudo que aconteceu na vida pessoal e artística de Anitta.

Com faixas nos três idiomas - português, espanhol e inglês -, é possível notar elementos do funk carioca, reggaeton, pop rock, música eletrônica, pagodão baiano, trap, rap e vários outros estilos. "O Versions of Me é álbum trilíngue, de referências multiculturais e diversas. Nesse projeto eu não tento abraçar o mundo, mas abraço todas as minhas facetas”, explica a cantora.

Anitta ainda explica que o novo álbum a representa em "muitos níveis e muitas camadas": "Tem os sons do Brasil que fazem parte das minhas origens, mas tem também as referências que formaram o meu gosto musical, como o hip hop e o pop, sons que são globais. Me divirto, me solto e me sinto muito inspirada por todas essas ‘versões’ de mim”.

E a brasileira explorou todos os elementos possíveis nesse disco. Além de ser um projeto em três idiomas e trazer elementos sonoros de diversos estilos musicais, os temas das músicas também foram bem trabalhados.

Por exemplo, I'd Rather Have Sex é uma música electropop dançante, mas traz o relato da mulher sexualmente livre e decidida que Anitta é. Já Love Me, Love Me traz um lado mais vulnerável da cantora e poucas vezes foi revelada ao público.