‘Um momento muito feliz’, diz Fafy Siqueira sobre relação com a namorada

Fafy Siqueira ao lado da namorada Fernanda Lorenzoni. Foto: Instagram / @fafy.siqueira

A atriz Fafy Siqueira deu mais detalhes sobre o relacionamento com a artista Fernanda Lorenzoni em uma entrevista para o GShow na segunda-feira, 16. As duas namoram há três anos e meio, mas Fafy só comentou publicamente sobre o relacionamento em 2020.

Fafy explicou que as duas se conheceram na peça Forever Young, de 2016, em que ela atuou e Fernanda trabalhou como assistente de direção. Ela também revelou que, no começo do relacionamento, ocorreram algumas brigas entre elas: “ela falava uma coisa e eu achava que não. Eu falava ‘essa garotinha tá pensando que é o que?’. Pois é, aí estou com ela até hoje”.

A atriz e comediante também falou sobre a revelação do relacionamento, que ocorreu enquanto Fafy falava sobre um acidente após uma queda de pressão que resultou em três costelas quebradas.

“Eu estava dando entrevista, falei que tinha tido uma queda muito séria, que quebrei 3 costelas. Perguntaram quem acudiu e me deu uma preguiça de inventar coisa [...] falei ‘foi a Fernanda, minha namorada’, e não falei mais nada”, relata Fafy.

“Eu estou muito feliz. Estou vivendo um momento muito feliz”, comenta ela. A atriz também revelou que pretende realizar um monólogo, e que retomou um projeto ligado a Dercy Gonçalves, vivida por ela na minissérie Dercy de Verdade. Segundo ela, é possível que uma peça de teatro sobre a apresentadora estreie ainda em 2020, e o projeto é acompanhado por Miguel Falabella.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais