‘Um ano sem morte no nosso prato’, comemora Xuxa ao completar 12 meses sem comer carne

Junno Andrade e Xuxa Foto: Instagram / @junnoandrade

Há um ano, Xuxa e Junno decidiram entrar para o veganismo. “Um ano de veganismo. Um ano sem sofrimento, sem morte no nosso prato”, escreveu na legenda do vídeo no perfil oficial dela no Instagram.

Nas imagens, Xuxa pergunta ao chef de cozinha o que ele preparou para o casal.

“Aqui tem salada de quinoa, uma salada de fruta, queijo vegano, salsa, tomilho... “, explica o cozinheiro. “Vamos comemorar muito bem nosso um ano de veganismo”, enfatiza Junno.

Assista ao vídeo:

Para finalizar as comemorações, Xuxa postou uma foto em que aparece beijando Junno na praia, durante o pôr do sol. “Te amo. Beijos veganos, meu gostoso”, escreveu a apresentadora.

Em setembro, a apresentadora brigou com seguidores do padre Fábio de Melo ao defender veganismo. "Na hora de comer frango, nuggets, deveriam lembrar desta cena. Como podem dizer que esse bichinho não tem sentimento? Isso não pode ser chamado de instinto. Ela quer proteger sua cria como qualquer mãe", escreveu.

Assista ao vídeo: