‘Um ano passando necessidade mesmo’, diz Ed Motta sobre período após polêmica com fãs brasileiros

Cantor Ed Motta Foto: Wilton Junior / Estadão

Ed Motta revelou que passou por dificuldades financeiras após polêmica com fãs brasileiros. Em 2015, o cantor criticou o seu público brasileiro de shows na Europa e foi duramente hostilizado.

“Eu errei feio na forma como eu reagi com as pessoas na internet, isso eu me arrependo amargamente”, confessou o cantor ao programa Pânico da rádio Jovem Pan.

Perguntado se os artistas não devem ser honestos com o seu público, Ed respondeu que no “Brasil não vale a pena” ser honesto, pois ele recebeu muita represália pela atitude que teve. Chegou a confessar que ficou um ano sem conseguir pagar o condomínio de seu apartamento.

“Um ano passando necessidade mesmo, as pessoas fecharam todas as portas para mim. Agora as pessoas estão dando uma esquecidinha, mas eu virei uma espécie de Hitler assim”, desabafou o cantor.

“Eu fiquei numa situação financeira difícil mesmo, para a alegria da imprensa que fez aquilo”, ainda acusou Ed. No entanto, fez um mea culpa e concordou que reagiu mal ao comportamento do público que o estava incomodando.

Ele explicou que escreveu, na internet, que fez um show no interior da Inglaterra e que a audiência só era composta de “pedreiros”. Segundo ele, esse teria sido o estopim para que começasse a ser criticado.

“Aí é que está o mea culpa: isso não aconteceu tantas vezes para eu ficar mal humorado daquele jeito. É que eu sou um perfeccionista”, disse. E ainda justificou que o comportamento do público brasileiro lhe tirava a concentração durante suas apresentações.

Com relação à mudança de comportamento do público, afirma que não teve mais esse tipo de problema e considera isso algo positivo. “Mas não foi legal, foi bem ruim para mim”, finalizou.

Confira a entrevista: