'Um ano completamente sóbria', comemora Lily Allen

Lily Allen Foto: Instagram / @lilyallen

A cantora Lily Allen usou seu Instagram para comemorar seu 'aniversário' de sobriedade nesta terça-feira, 28.

"Um ano completamente sóbria! Muito grata pela minha saúde e felicidade", escreveu.

No passado, Lily Allen já revelou ter recebido conselhos de amigos como Chris Martin, do Coldplay, e Gwyneth Paltrow por conta de seu problema com drogas. Em uma festa de Halloween em 2014, a cantora chegou a ficar inconsciente.