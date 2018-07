Uber expulsa motorista após denúncia de estupro de Clara Averbuck

A escritora gaúcha Clara Averbuck, de 38 anos Foto: Instagram/@caverbuck

A escritora Clara Averbuck denunciou um motorista da Uber por tê-la estuprado dentro do carro em que os dois estavam. Nesta segunda-feira, 28, ela fez uma publicação no Facebook onde deu detalhes sobre o ocorrido.

“O nojento do motorista do Uber aproveitou meu estado, minha saia, minha calcinha pequena e enfiou um dedo imundo em mim, ainda pagando de que estava ajudando ‘a bêbada’. Estou machucada, mas estou em casa e medicada pra me acalmar”, escreveu Clara.

A empresa confirmou o afastamento do motorista denunciado pela escritora, mas Clara afirmou que ainda não sabe se tomará outras medidas legais.

“Estou decidindo se quero me submeter à violência que é ir a uma delegacia da mulher ser questionada, já que a violência sexual é o único crime que a vítima é quem tem que provar. Não quero impunidade de criminoso sexual mas também não quero me submeter à violência de Estado”, disse.

Confira o texto completo:

A publicação ganhou destaque nas redes sociais e centenas de internautas mandaram mensagens de solidariedade à escritora:

Não tenho nem palavras pra descrever o que sinto lendo o relato da Clara Averbuck sabe? O mundo é horrível para as mulheres mesmo — Daianerys (@SrtaPedroso) 28 de agosto de 2017

Sem palavras sobre o que aconteceu com a Clara Averbuck. Às vezes parece q ser mulher é nunca estar segura e ainda ser culpada pelos outros. — Isabel Wittmann (@iwittmann) 28 de agosto de 2017

Assim como a professora de Santa Catarina (agredida por um aluno), Clara Averbuck sofreu violência por ser mulher. E NADA JUSTIFICA ISSO! — M (@maiarafashion1D) 28 de agosto de 2017

A colunista Clara Averbuck foi estuprada por um motorista de Uber. Esse é o tipo de coisa que joga o seu ânimo lá pra baixo. Força a ela. — Pedro Guedes (@_PedroGuedes_) 28 de agosto de 2017

Só quem já sofreu assédio no táxi/uber/ transporte público sab como doi e o quão humilhante é.. td apoio à Clara averbuck — Jacqueline Galdino (@galdinojacc) 28 de agosto de 2017

Pelo Twitter, Clara agradeceu o carinho recebido e a atenção prestada pela Uber:

obrigada pelas mensagens de apoio e uma vassoura no cy de quem está tirando onda. caguei pra vocês, mores, ceis nunca me afetaram. — Clara Averbuck (@claraaverbuck) 28 de agosto de 2017

a @Uber_Brasil está em contato comigo e sendo super solícita. obrigada, gente. — Clara Averbuck (@claraaverbuck) 28 de agosto de 2017

A Uber divulgou um comunicado oficial sobre o ocorrido, afirmando que "repudia qualquer tipo de violência contra mulheres e que o motorista parceiro foi banido". "Estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Acreditamos na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e violência contra a mulher", ressaltou a nota da empresa.