'Twelve Carat Toothache': Post Malone anuncia novo álbum de estúdio

O cantor Post Malone anunciou que seu quarto álbum de estúdio, 'Twelve Carat Toothache', será lançado no dia 3 de junho, em todas as plataformas digitais. Foto: Instagram/@postmalone

O cantor Post Malone finalmente anunciou seu quarto álbum de estúdio. Twelve Carat Toothache foi anunciado pelas redes sociais do artista e o disco deve ser lançado no dia três de junho em todas as plataformas digitais.

Este é o primeiro álbum do cantor em três anos, desde o lançamento de Hollywood's Bleeding (2019), que alcançou o topo da parada da Billboard 200, além de ter atingido o número um na Hot 100 com os singles Circles e Sunflower.

No último sábado, 23, o artista realizou uma live no Instagram, ocasião em que revelou novidades do novo disco.

Na transmissão, Malone tocou algumas faixas do próximo álbum, que terá 14 no total. O lead single, One Right Now, está em divulgação desde novembro do ano passado e conta com a participação do cantor The Weeknd.

Na live, Malone ainda mostrou um trecho de uma faixa que ele fez em colaboração com a rapper Doja Cat. Ele não revelou se a música estará no Twelve Carat Toothache: “Ela é tão incrível! Estou honrado de ter trabalhado com ela”, disse o cantor.

Post Malone será o headliner do Palco Mundo do Rock in Rio, no dia três de setembro.