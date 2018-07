Túlio Gadêlha vai a show sem Fátima Bernardes e comemora o 'vale-night’

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Foto: Instagram / @fatimabernardes

O advogado Túlio Gadêlha, atual namorado da jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, não teve a companhia da global para acompanhá-lo em um show do músico Lenine, realizado na noite do último sábado, 25, em Recife, cidade de Túlio.

“Hoje ela me deu um vale night e aproveitei pra curtir @lenineoficial no Santana com os amigos”, escreveu ele na legenda de imagem publicada em seu Instagram. Na sexta-feira, 24, Fátima publicou em seu perfil na rede uma foto na qual ela e Túlio aparecem deitados, com uma legenda em referência a uma música de Lenine. “É o que me interessa”, escreveu a jornalista.

Fátima e Túlio foram flagrados juntos pela primeira vez em 2 de novembro e, um shopping do Rio de Janeiro. Desde então, eles não fazem mais questão de esconder que estão juntos. Já no dia 6, Fátima publicou uma imagem em que aparecia com Túlio durante um passeio de bicicleta: "'...quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer', Lô e Márcio Borges”, dizia a legenda.

Túlio continuou as declarações românticas, publicando no mesmo dia em seu Instagram uma foto em que aparecia abraçado com Fátima. Dizia a legenda: “‘... e o meu caminho vai ser teu caminho / Encontraremos a felicidade’. Zé Manoel.”

Confira abaixo a foto do "vale-night" de Túlio: