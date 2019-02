Túlio Gadêlha usa fantasia de ‘La Casa de Papel’ e seguidores apontam semelhança com Professor

Comparação entre Túlio Gadêlha e o Professor, de 'La Casa de Papel'. Foto: Instagram/@tulio.gadelha / Divulgação/Netflix

No último fim de semana, o deputado federal Túlio Gadêlha aproveitou o carnaval de Olinda, em Pernambuco, com a namorada Fátima Bernardes. Ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram ao lado de um casal de amigos, Túlio provocou uma chuva de comentários divertidos de seus seguidores.

Na imagem, os quatro vestem a fantasia dos ladrões de La Casa de Papel. Na série, os assaltantes são comandados por um líder, apelidado de Professor. Os seguidores de Túlio, então, apontaram a incrível semelhança entre o deputado federal e o personagem.

“Agora que todo mundo vai te chamar de professor mesmo. Menino, vocês criaram um monstro”, escreveu um fã. Em outro comentário, brincaram com o fato dos personagens da série usarem nomes de cidade como identidade secreta: “Posso colocar o nome de vocês como Recife e Olinda?”.

Veja a publicação: