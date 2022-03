'Tudo valeu a pena': Ludmilla fala sobre projeto em comemoração aos dez anos de carreira

A cantora Ludmilla lança nesta quarta-feira, 23, um EP com seis faixas chamado 'Back To Be', em comemoração aos dez anos de carreira. O cantor Akon participa do projeto. Foto: Fernando Schlaepfer

MC Beyoncé está de volta! A persona incorporada pela cantora Ludmilla no início da carreira, e que a impulsinou ao estrelato, será revisitada pela artista no seu novo EP Back To Be, que será lançado em todas as plataformas digitais de música nesta quarta-feira, 23, às 21 horas. O projeto faz parte do início das comemorações de dez anos de carreira da artista.

Depois de se consagrar também como compositora, após o lançamento de seu último álbum, o Numanice #2, que é totalmente composto por canções escritas por Ludmilla, a maior parte delas solo e algumas em parceria, agora a artista repete o feito e Back To Be é inteiramente composto de canções originais, sendo quatro músicas feitas pela cantora e duas com compositores parceiros. Em entrevista ao Estadão, a artista revelou a sensação de revisitar sua história e lançar o material comemorativo à primeira década de trabalho.

"Nossa! É emocionante demais, gratificante demais. Assumir de novo a persona da MC Beyoncé para esse trabalho foi como dar um abraço nela e depois segurar o rosto, olhar nos olhos e dizer que a gente conseguiu, apanhamos um pouco, mas tudo valeu a pena e que eu honro e levo ela para sempre, no meu coração e na minha história", contou Ludmilla. A cantora afirmou ainda que a sonoridade do EP será "totalmente funk, com direito à palinha em inglês à la MC Beyoncé e tudo".

Sou MC Beyonce, já cantei em português, a pedido do DJ agora eu vou cantar em inglês pic.twitter.com/1Y88Jcd8bt — LUDMILLA (@Ludmilla) March 22, 2022

Sobre se além do EP, vão rolar outros projetos em comemoração aos dez anos de carreira como uma turnê especial ou outro EP com mais faixas, por exemplo, a cantora deu a entender que sim, mas preferiu fazer mistério: "Já está tudo traçado, mas é surpresa, fiquem de olho que durante todo o ano vou soltar algo em comemoração a este momento da minha carreira. Neste EP todas as faixas vão ganhar um vídeo, todos foram gravados em um Fervo da Lud, que fiz especialmente para ser registrado e matar a curiosidade do público de como são as festas que rolam na minha casa".

Participação especial de Akon

Back To Be terá seis faixas no total, entre elas a canção Putari4, que conta com a participação internacional do cantor Akon. A cantora revelou um pouco dos bastidores da faixa: "Estive com o Akon ano passado, na temporada que passei em Los Angeles. Ali surgiu a vontade de um feat [música em colaboração] e deixamos combinado que faríamos em breve. Fiz a música e ele deu o toque dele também. Akon é ícone de uma geração, foi incrível poder contar com a participação dele. Quando a MC Beyoncé poderia imaginar isso?", brincou a artista.

Tracklist completa revelada, hein!!! De qual faixa vcs querem spoiler? Comenta aqui e bora subiiir #BACKTOBE pic.twitter.com/iSngdnC9u1 — LUDMILLA (@Ludmilla) March 22, 2022

“Não é novidade para ninguém que eu tenho um carinho enorme pela MC Beyoncé e que todas às vezes que eu puder enaltecer aquele trabalho que fiz lá atrás, vou fazer. Porque foi ela o pontapé inicial de tudo isso que a minha vida e carreira se transformaram. Às vezes fico pensando: e se eu tivesse parado na hora que minha mãe mandou eu ir dormir, que ninguém ia querer ouvir o refrão de Fala Mal de Mim?" disse a cantora se referindo à música que marcou o início de sua carreira.

Além de Akon, o projeto conta ainda com a participação de MC Don Juan, que divide os vocais com Ludmilla na faixa Down Down Down. O EP também conta com mixagem dos DJs Will 22 e 2F, tendo o primeiro, inclusive, acompanhado toda a trajetória da MC Beyoncé e, na fase 'Ludmilla', participado da produção de sucessos como Din Din Din e Verdinha.