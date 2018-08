Tubarão ataca biólogo marinho em alto-mar durante pesquisa; assista

Um biólogo marinho tomou susto quando quase sofreu ataque de um tubarão branco Foto: Pixabay/3527861

O biólogo marinho Greg Skomal tomou um susto enorme enquanto fazia sua pesquisa com tubarões em um santuário localizado no Oceano Atlântico, próximo à costa de Massachusetts, nos Estados Unidos. Um tubarão branco percebeu a movimentação do barco, pensou que se tratava de uma presa e pulou tentando pegar o cientista.

“Você viu isso? Você viu isso?”, exclamou Skomal para o piloto do barco depois do tubarão tentar pegá-lo. “Apesar de abordagens como essa serem raras, o vídeo mostra que elas acontecem”, escreveu o cientista na legenda do vídeo no YouTube. “Tubarões brancos são selvagens e imprevisíveis. Esse é um lembrete da importância de não ficar complacente e sempre alerta na água”, continuou.

Para o jornal Boston Globe, o biólogo disse acreditar que o tubarão estivesse caçando. “Ele interpretou a minha imagem, reflexo ou sombra como uma presa em potencial e pulou em cima”, disse. “Pode ter sido também uma reação de estresse agudo, o ato de pular e me atacar foi uma forma de se proteger antes de fugir do local”, completou.

O trabalho de Skomal e sua equipe, que trabalham para uma agência do governo de Massachusetts, é pesquisar a evolução da população de tubarões no santuário em um período de cinco anos e avaliar se eles estão saindo da área para caçar, o que pode prejudicar o comércio de peixes local.

Assista ao vídeo.