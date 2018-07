Trump troca sushi por hambúrguer em visita ao Japão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comeu um hambúrguer bem passado com o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, em visita oficial a Tóquio Foto: Twitter/@AbeShinzo

Se tem gente de todo o mundo que viaja ao Japão para provar sushis, sashimis e outros quitutes da culinária local, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou por uma comidinha caseira em sua visita a Tóquio, capital do país. No almoço de boas-vindas neste domingo com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, os dois líderes comeram hambúrgueres de carne americana, acompanhados de ketchup, mostarda e refrigerante.

O sanduíche era da cadeia de fast-food Munch's Burger Shack, com a carne bem passada - preferência que Trump anuncia com frequência nas redes sociais. O premiê do Japão tuitou a foto da refeição casual com o presidente americano com a legenda: "Dou as mais sinceras boas-vindas ao presidente Trump em sua visita ao Japão! Estamos indo direto aos negócios enquanto comemos hambúrgueres".

Não é a primeira vez que Trump recusa degustar a culinária local no Japão. De acordo com um trecho do livro "Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J Trump", durante uma viagem ao país em 1990 o americano bradou que não comeria "maldito peixe cru". Ao invés disso, o magnata foi a um McDonald's, de onde saiu satisfeito.

"I'm not going to eat any fucking raw fish," Trump complains, in his 1990 visit. He then eats a hamburger at McDonalds and feels better. — Isaac Stone Fish (@isaacstonefish) 2 de novembro de 2017

Para agradar Trump, Abe também recepcionou o líder americano com um de seus hobbies favoritos, o golfe. Após a acolhida de domingo, a dupla iniciou as conversas diplomáticas nesta segunda-feira.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de novembro de 2017

