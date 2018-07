Trump 'invade' casamento e tira fotos com os noivos

Donald Trump apareceu em casamento de surpresa e tirou muitas fotos com os convidados e com os noivos. Foto: instagram.com/trumpadmin.daily.updates

No último sábado, 10, Tucker Gladhill e Kristen Piatowski, um casal de Nova Jersey, realizou a cerimônia de casamento no Trump National Golf Club, em Bedminster. Os dois, porém, não contavam com uma presença ilustre na festa: a do presidente americano Donald Trump.

De acordo com a CNN, a cerimônia ocorreu num dos salões do clube - que pertence ao presidente - quando oficiais do Serviço Secreto começaram a aparecer. Trump então adentrou o salão e cumprimentou os noivos, que tiraram várias fotos com o 'convidado surpresa'.

