Trump faz caretas durante aperto de mão coletivo com líderes asiáticos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tendo problemas para cumprimentar outros chefes de Estado Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viveu mais uma situação engraçada nesta segunda-feira, 13.

Durante reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) em Manila, capital das Filipinas, os líderes dos países resolveram fazer uma corrente para um aperto de mão coletivo, tradicionalmente asiático, com as mãos trocadas.

Trump, no entanto, ficou confuso com a ideia: até mesmo depois de entendê-la, o republicano teve dificuldade em cruzar os braços para cumprimentar quem estava ao seu lado, o primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, e o presidente filipino, Rodrigo Duterte. O momento rendeu algumas expressões impagáveis do presidente.

Confira as caretas de Trump na galeria abaixo: