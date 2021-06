Troian Bellisario, atriz de 'Pretty Little Liars', conta que deu à luz em estacionamento de hospital. Foto: REUTERS/Gus Ruelas

A atriz Troian Bellisario, conhecida por interpretar Spencer em Pretty Little Liars, e o marido Patrick J. Adams revelaram uma história inesperada sobre o nascimento da segunda filha do casal, Elliot Rowena, no mês passado. Em entrevista ao podcast Katie’s Crib, o casal disse que o nascimento de Elliot aconteceu dentro do carro no estacionamento do hospital no dia 15 de maio.

Troian contou que começou a sentir contrações pela manhã do dia do parto, mas não se alarmou porque a sua experiência com a filha primogênita, Aurora, durou mais de 26 horas. Entretanto, as dores pioraram ao longo do dia e o casal decidiu ir para o hospital. No caminho, a atriz começou a sentir mais dores e precisava afastar o cinto de segurança para suportar.

Assim que o marido Patrick J. Adams, ator da série Suits, entrou no estacionamento de um hospital em Los Angeles, o casal percebeu que não havia como esperar mais. “Assim que eu apertei o botão do estacionamento, ouvi ela gritando. Eu me virei e vi Troian totalmente apoiada nas mãos e nos joelhos”, disse o ator. "Eu me aproximei de um cara e disse: ‘Está tudo acontecendo, no carro. Você precisa trazer a cadeira de rodas aqui, precisamos de todos os profissionais! Está acontecendo", completou.

Ainda segundo o relato de Adams, todos acharam que ele estava exagerando até ele abrir o carro e mostrar o estado de Troian, que estava no banco de passageiro. “Assim que eu abri a porta, Troian estava dando um de seus uivos”, disse.

Patrick J. Adams e sua mulher Troian Bellisario no casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry em Windsor, Grã-Bretanha, em 19 de maio de 2018. Foto: Ian West/Pool via REUTERS

Troian começou a chamar a atenção do marido, dizendo a ele que a filha estava chegando e que ela não conseguia encontrar um lugar confortável para pôr as pernas. “Ela ainda está de quatro, a bunda virada para o parabrisa. A bunda estava no nível da minha cabeça, então, eu só puxei suas calças para baixo, e a cabeça [do bebê] está bem ali”, explicou.

Neste momento, contou Adams, ele não teve outra saída a não ser ele mesmo fazer o parto da filha. “Não havia espaço para pânico. Eu só precisava lidar com esta situação", explicou.

Apesar da complicação do momento, o ator conseguiu se concentrar em detalhes importantes, como checar se o cordão umbilical não estava enrolando no pescoço da filha. “Tudo aconteceu no espaço de cerca de três minutos”, disse.

Troian contou que viu a bebê nos braços do marido logo depois do parto e se sentiu aliviada quando a viu chorando. “Então, eu pensei, ‘ela está viva, ela está bem. Ela está respirando”, contou.

O nascimento da segunda filha do casal foi anunciado no Instagram na semana passada, mas sem detalhes. "Elliot Rowena Adams se juntou a nós no dia 15 de maio sob as circunstâncias mais selvagens. Uma era totalmente nova para a família. Bem-vindo, meu amor", escreveu Troian numa foto tirada por Adams.

Troian e Patrick se conheceram em 2009 ao serem colegas de elenco de uma peça e se casaram em dezembro de 2016. Eles também são pais de Aurora, de 2 anos.