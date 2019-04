Tribalistas anunciam fim do grupo após apresentação no Lollapalooza 2019

Tribalistas. Foto: Marco Froner

Depois de 15 anos sem cantar juntos, os Tribalistas decidiram retomar os trabalhos e realizar uma grande turnê, que culminou com apresentação no Lollapalooza 2019. E justamente após a noite desta sexta-feira, 5, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes decidiram usar as redes sociais para anunciar o fim do grupo.

“Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer”, diz a publicação no perfil oficial dos integrantes do grupo no Instagram.

Foram contabilizados 35 shows em 29 cidades e mais de 250 mil espectadores. Além disso, os Tribalistas rodaram 33 mil quilômetros no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul.

“Concedemos mais de 50 entrevistas e arrecadamos mais de três toneladas de alimentos não perecíveis doados por vocês nos shows com ingressos solidários. Tudo isso num investimento com 100% de recursos próprios. Isso prova que a música brasileira, além do valor cultural, é uma importante fonte de riqueza para nosso País”, diz a nota publicada na internet.

Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes encerram agradecendo aos fãs que acreditaram no projeto. “Queremos agradecer imensamente a todas as tribos que estiveram conosco nesses últimos meses. As tribos que estiveram lá para trabalhar, se divertir e fazer acontecer”, conclui a divulgação.

“Parabéns, vocês são demais! Valeu à pena esperar tanto tempo”, escreveu uma fã do grupo. Outra internauta pediu: “Que vocês não demorem tanto para voltar com show”.