Três meses depois, ex-BBB Lucas reata com sua noiva, Ana Lúcia

Lucas e Ana Lúcia Foto: Instagram / @fernandeslucas

O ex-BBB Lucas Fernandes, que ficou marcado por um episódio de infidelidade no Big Brother Brasil 18, fez uma publicação em seu Instagram para anunciar que reatou com sua noiva, Ana Lúcia.

Os dois publicaram uma foto em clima romântico na noite da última sexta-feira, 25.

"Eu nunca desistiria de ter na minha vida novamente. Você é a pessoa mais importante que Deus colocou em meu caminho. Vivemos os mais intensos seis anos da minha vida, e é com você que quero viver o resto dela", escreveu Lucas.

Em seguida, concluiu: "Eu te amo e assim será para sempre, Ana Lúcia."

Ana Lúcia, por sua vez, publicou uma legenda diferente, citando a música Dias Melhores, da banda Jota Quest.

Logo após sua saída, ocorrida em 27 de fevereiro, há praticamente três meses, o ex-participante havia se pronunciado sobre o tema: "Não posso ir a outros lugares sem antes falar com ela. Preciso olhar no olho dela e admitir meu erro e tentar redimir, colocar uma pedra e recomeçar. Eu me senti traído comigo mesmo."

À época, a repercussão do relacionamento foi tamanha que Ana Lúcia conseguiu mais seguidores em suas redes sociais do que diversos outros personagens que efetivamente participaram do programa. Atualmente, ela possui 2,1 milhões, quase o mesmo número que o próprio Lucas, que tem 2,4 milhões.

Confira as publicações abaixo:

VEJA TAMBÉM: Relembre os participantes da edição mais recente do BBB