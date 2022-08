'Traumazine': Megan Thee Stallion lança disco com parcerias com Dua Lipa e Future

Megan Thee Stallion disse que 'Traumazine' chega para que os fãs entendam melhor os sentimentos e os traumas pelos quais a rapper passou. Foto: Instagram/@theestallion

O segundo álbum de estúdio da rapper norte-americana Megan Thee Stallion, Traumazine, já está entre nós. Repleto de parcerias, o lançamento foi disponibilizado em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 12.

Traumazine, segundo a própria artista, representa um processo de auto-reflexão após experiências difíceis. No Instagram, Megan contou não se sentir em paz consigo mesma, mas que o álbum é uma representação de tudo o que passou.

"Eu precisei de muita auto-reflexão para chegar no ponto da minha vida em que estou agora. Estou animada para que meus fãs tenham um melhor conhecimento do que está acontecendo na minha cabeça", escreveu.

Dentre as músicas de Traumazine, a cantora relançou o sucesso Sweetest Pie, parceria com a cantora Dua Lipa lançada em março.

O clipe de Sweetest Pie já acumula mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. A música viralizou no TikTok, tendo sido usada em mais de 90 mil vídeos da rede.

Além de Dua Lipa, o álbum também conta com mais oito parcerias, como as com o rapper Future, a cantora Latto e a rapper Rico Nasty.

Ouça Traumazine:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais