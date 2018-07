'Total Eclipse of the Heart', de Bonnie Tyler, fica em primeiro lugar no iTunes após eclipse

Bonnie Tyler cantou 'Total Eclipse of The Heart' em cruzeiro durante o eclipse. Foto: Charles Sykes/Invision for Royal Caribbean International/AP Images

Na última segunda-feira, 21, o assunto mais comentado das redes sociais nos Estados Unidos — e também no Brasil — foi o eclipse total do sol. E a trilha sonora do dia não poderia ser mais temática: Total Eclipse of The Heart, música de Bonnie Tyler de 1983, conquistou o primeiro lugar no iTunes.

A cantora ainda aproveitou o fenômeno para cantar seu sucesso para os passageiros do cruzeiro Royal Caribbean's Total Eclipse durante o eclipse, como mostra o vídeo abaixo.

Uma publicação compartilhada por Cruise Critic (@cruisecritic) em Ago 21, 2017 às 11:27 PDT

Porém, segundo a revista Billboard, a música já havia tido crescimento de vendas digitais na semana passada. O hit vendeu 500% mais em comparação à semana anterior. Após o eclipse, porém, a música de Bonnie superou Despacito.

Em março do ano passado, quando os moradores dos Estados Unidos puderam ver outro eclipse (parcial), a música também ganhou destaque. Na época, o Spotify revelou que Total Eclipse of The Heart foi tocada 75% no serviço de streaming.