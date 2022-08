'Top Gun: Maverick’: Lewis Hamilton quase participou de longa protagonizado por Tom Cruise

O piloto Lewis Hamilton quase participou de 'Top Gun: Maverick' Foto: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lewis Hamilton, campeão da Fórmula 1, quase participou da continuação do sucesso dos anos 1980 Top Gun: Maverick. O piloto chegou a finalizar as negociações para participar do filme, mas precisou desfazer o acordo em virtude da temporada de competições na Fórmula 1.

"Quando fiquei sabendo que o segundo filme ia acontecer, pensei: 'Oh meu Deus, eu tenho que pedir para fazer parte disso'. Eu disse para o Tom: 'não me importa qual seja o papel. Eu posso aparecer no fundo de uma cena varrendo o chão, algo assim'", disse Hamilton em entrevista à revista Vanity Fair.

Tom Cruise, que é amigo de Hamilton, negociou com o diretor do longa Joseph Kosinski que o campeão da Fórmula 1 encarnaria um dos pilotos treinados por seu personagem Pete Mitchell, o Maverick. Quando finalmente as negociações estavam certas, a temporada do grid iniciou com força total.

"Falar para Tom e Kosinski que eu não poderia fazer o filme foi sem dúvidas a chamada de telefone mais terrível que eu já tive que fazer", relembra o piloto.

Top Gun: Maverick não seria a primeira experiência de Lewis Hamilton no cinema. O piloto fez participações especiais nas animações de 2011 e 2017 Carros e em Zoolander.

Top Gun: Maverick está em cartaz nos cinemas brasileiros, e já arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão nas bilheterias mundiais.