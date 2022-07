Tony Ramos opina sobre influenciadores que se tornam atores: 'Todos são bem-vindos'

No podast 'Papo de Novela', Tony Ramos opina sobre influenciadores se tornarem atores e participarem de novelas. Foto: Fábio Rocha/Globo

Nesta quinta-feira, 14, foi ao ar o episódio da nova série do podcast Papo de Novela, o Novelei - que é um novo projeto da Globo. O ator Tony Ramos participou da conversa e opinou sobre a onda de influenciadores que estão entrando no mundo das novelas e séries sem ter o DRT - registro profissional que regulamenta atores.

O veterano da Rede Globo opinou sobre a escalação de Jade Picon em Travessia, próxima novela das 21h, e disse que todos são "bem-vindos à profissão". Ele ainda comparou o DRT com engenheiros e mestre de obras.

"Você pode ser um bom mestre de obras, mas não pode de repente entrar no CREA como engenheiro, acredito eu, sem ter uma qualificação de que passou pelos bancos acadêmicos, etc. Eu não estou dizendo que só uma universidade forma um ator, em absoluto", pontuou.

"Um ator pode estar me ouvindo agora e não teve tempo ou chance de mostrar ser esse ator [...]. Portanto, isso não inviabiliza o talento que está escondido, mas ele vai ter que seguir certas normas, porque senão você não moraliza essa relação", seguiu Tony Ramos.

O ator também falou sobre os que pensam que atuar é uma tarefa simples e fácil: "Agora, aquele que vê uma cena de novela e fala: 'Isso aí é mole, vou lá, decoro e mando bala!'. Eu falo: 'Então está convidado, vamos lá!' [risos]. Não é bem isso. Você tem que ter humildade suficiente para não se colocar no pedestal do mundo".

Tony Ramos está participando da primeira websérie em sua carreira, o Novelei, e disse que é antenado às redes sociais: "Muito mais do que possam imaginar. Confunde-se isso à minha pessoa do ponto de vista de não ter rede social. Então as pessoas falam: 'Esse cara está fora, não conhece, é um jurássico'. Não, ao contrário".

"É que não é do meu perfil falar do dia a dia da minha vida. Não vou fotografar um prato de comida e dizer que estou num restaurante. Não vai aqui uma crítica, vai apenas uma constatação que não é do meu perfil. Só isso", explicou.