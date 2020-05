Tony Ramos comemora resultado negativo de coronavírus de Aracy Balabanian

Tony Ramos participou do programa 'Encontro com Fátima Bernardes' Foto: Rede Globo / Reprodução

O ator Tony Ramos participou do programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 28, e falou sobre sua relação com a atriz Aracy Balabanian. Os dois são amigos há 45 anos, e ela está internada desde a segunda-feira, 25, com problemas respiratórios.

Tony falou sobre o período em que os dois passaram juntos na Itália, gravando a novela Passione, e comemorou o resultado negativo do exame da atriz para o novo coronavírus. “Ela não deve estar assistindo, mas há de sair [do hospital]. E graças a Deus a negativa da covid-19, mas ela requer cuidados em relação à questão respiratória”.

Ele também revelou que é amigo de Aracy há 45 anos, e ela foi madrinha do seu casamento. Os dois atuaram juntos em outras novelas, como Rainha da Sucata e A Próxima Vítima.

“Se hoje eu pudesse dar meu primeiro abraço, esses abraços que no momento são impossíveis de serem dados, e com razão porque temos que tomar todos os cuidados, seria nela. Um abraço de ‘que bom que você está de volta, que bom que você está comigo’, comentou o ator.

Aracy segue internada no Rio de Janeiro após uma crise de insuficiência respiratória, e devido à idade faz parte do grupo de risco para covid-19, junto com diabéticos, asmáticos, obesos e pessoas com doenças cardiovasculares. “A gente se junta ao Tony, a todos os amigos e aos fãs dela para que a gente possa logo logo estar anunciando a alta dela”, disse Fátima Bernardes.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais